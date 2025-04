Roma, avanza Pioli: piace a Sir Claudio e anche ai Friedkin. Ma ora va convinto

La scelta del prossimo allenatore della Roma, passerà anche dalla Champions League asiatica. A Gedda, infatti, l'Al Nassr di Stefano Pioli proverà a tutti i costi ad arrivare fino in fondo e vincere il trofeo. L'ex allenatore del Milan, attualmente, è il preferito di Claudio Ranieri per la panchina giallorossa. [...] Da Trigoria sono sicuri che il tecnico giusto sia proprio Pioli, ma, potrebbe essere convinto da due cose a rimanere a Riyad: lo stipendio da circa 13 milioni di euro a stagione e il prolungamento in caso di vittoria della Champions. Naturalmente la scelta sarà dell'allenatore ex Fiorentina, che era un profilo già individuato dopo l'esonero di Daniele De Rossi. [...] Ci proverà Claudio Ranieri a portarlo a Roma, facendo leva sull'ottimo rapporto tra i due che parte nel 1993, quando Sir Claudio era il suo allenatore.

(gasport)