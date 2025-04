Roma, altro scatto Champions. Soulé-Paredes, conti in sospeso

Nel preparare la gara di questa sera contro la Juventus (ore 20.45, diretta tv in chiaro su Dazn, arbitro Colombo) di sicuro Ranieri non avrà bisogno di dare motivazioni particolari alla Roma. Dopo una lunga rincorsa e 14 risultati utili (le ultime 7 tutte vittorie) consecutivi, l’obiettivo Champions è vicino e stasera potrebbe essere – in caso di successo – ad un solo punto, in attesa del posticipo di domani tra Bologna e Napoli. Ci sono però alcuni giallorossi che nell’affrontare i bianconeri, per motivi diversi, avranno delle motivazioni speciali. Soulé e Paredes, ad esempio, sono due ex che con la Juventus hanno qualche conto in sospeso. (...) In giallorosso ha faticato all’inizio, ma la cura-Ranieri ha rigenerato anche lui, che dopo le reti a Verona, Parma e Empoli, è alla ricerca del suo primo gol all’Olimpico con la maglia della Roma. Decisamente da dimenticare, invece, l’esperienza bianconera di Paredes durata una stagione, non memorabile, al termine della quale la Juventus, anche su indicazione di Allegri con cui l’amore non è mai sbocciato, ha deciso di non riscattarlo dal Paris Saint-Germain “liberandolo” per la Roma, che lo ha pagato 2.5 milioni di euro. Nella Capitale il regista argentino è tornato quello dei bei tempi e oggi, fresco di prolungamento tino al 2026, è uno dei “monumenti” di Ranieri per il presente e per il prossimo anno, sempre che non arrivi sulla panchina romanista il suo “nemico” Allegri. Sarà una partita speciale anche per Dovbyk, che con la Juventus non ha nessun conto in sospeso, ma è ancora oggetto della diffidenza dei tifosi romanisti nonostante 16 gol complessivi (gli ultimi due con Cagliari e Lecce hanno portato 6 punti) in stagione. Gli manca un gol pesante contro una big (...)

(corsera)