Roma, affari d'oro per gli agenti: 17 milioni nel 2024

In casa Roma c'è un settlement agreement da rispettare. E i paletti finanziari fissati dalla Uefa sono molto stringenti. Un'evidenza resa pubblica dallo stesso Ranieri a più riprese. (...) Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo anche il calciomercato. E le sue regole. Fatte di agenti, intermediari e avvocati. Figure che hanno un costo. Spesso esoso. La Roma nell'ultima sessione estiva ha sborsato quasi 100 milioni di euro solo in cartellini dei calciatori. Spese a cui si aggiungono i 17 milioni di euro pagati nel 2024 per le commissioni degli agenti, nelle 32 operazioni di mercato concluse. Dati ufficializzati dal report annuale della Figc

che evidenziano un incremento dell'11,75% rispetto ai 15 milioni di euro spesi nel 2023 dai giallo-ossi. E pongono la Roma tra le "migliori" squadre d'Italia negli emolumenti ai procuratori. (...) Al vertice si trova la Juventus, con quasi 34 milioni di euro, seguita da Inter (24,7 milioni) e Napoli (18,1 milioni). A livello generale, le squadre di Serie A hanno versato complessivamente oltre 226 milioni di euro in commissioni agli agenti nel 2024, segnando una crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente. Tornando al campo, la Roma si è ritrovata ieri per il primo allenamento settimanale in vista della sfida alla Juventus di domenica sera. La prima buona notizia per Ranieri arriva da Celik. Il terzino è tornato in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro i bianconeri. (...) Celik che nelle ultime settimane si era messo in luce come braccetto nella difesa a 3. Un rebus che Ranieri cercherà di risolvere con gli altri calcia-tori a disposizione. Due le alternative possibili: l'inserimento di Hummels in difesa e lo sposta-mento di Celik sulla fascia, oppure adattare El Shaarawy come esterno di destra e lasciare il difensore turco nel pacchetto arretrato insieme a Mancini e Ndicka.

