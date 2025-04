Roma, 4 da Champions

Quattro partite per continuare a inseguire il sogno Champions e un Matias Soulé in più. L'argentino ha preso per mano la Roma dopo l'infortunio di Dybala e ha "smentito" anche Ranieri quando lo ha sempre definito "il futuro della Roma". Già, perché è molto di più. [...] Non sono solo le reti a delineare la dimensione di un calciatore perché Soulé, a San Siro, è stato schierato quinto di centrocampo, in un ruolo dunque che non gli appartiene, ma producendo comunque la miglior prestazione della stagione. [...]

Nel 2025 comincia la nuova vita di Matias. Dalla gara con il Genoa di metà gennaio non esce più o quasi, giocando 12 delle 14 gare di campionato da titolare. E sempre nel 2025 sono arrivati 4 dei 5 gol totali fin qui messi a segno, delle reti che alla Roma hanno portato 10 punti. [...] Dunque se la Roma non ha mollato ancora il sogno Champions, parte del merito va anche a Soulé, oltre che a Claudio Ranieri. "Ma non è giusto parlare di squadra da scudetto con me - ha detto ieri a Coverciano -. La situazione difficile mi ha aiutato". Per chiudere bene, però, restano ancora Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. "Ormai sono tutte decisive", ha sottolineato il tecnico. [...]

(Tuttosport)