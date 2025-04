LEGGO (F. BALZANI) - Dici Bomber e a Roma non puoi non pensare a Roberto Pruzzo. Uno degli eroi del secondo scudetto e secondo cannoniere di sempre della storia giallorossa (con 138 reti) dopo Totti. Il numero 9 per eccellenza. Oggi Pruzzo spegnerà 70 candeline raggiungendo altri due miti come Bruno Conti e Falcao. Ha giocato anche con Genoa e Fiorentina.