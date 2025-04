Ripartire dai giovani e farsi una domanda sul ruolo di Dovbyk

La lezione di San Siro è che il calcio è sempre più uno sport fisico, in cui l'energia sovrasta l'esperienza. [...] Non avesse sbagliato gol in quantità industriale, la Roma avrebbe chiuso la partita molto prima del fischio finale. [...] La base per costruire una squadra davvero competitiva per la prossima stagione c'è ed ha l'età giusta: Svilar e Ndicka hanno 25 anni, Koné 23 e Soulé 22. Da loro bisogna ripartire, anche se il portiere serbo-belga e il difensore franco-ivoriano sarebbero formidabili plusvalenze. [...]

Abbiamo parlato di un portiere, un difensore, un centrocampista e una seconda punta. Alla Roma manca purtroppo un centravanti da alta classifica. Shomurodov è una buona riserva e contro l'Inter ha dimostrato capacità anche tattiche. [...] Ma l'uzbeko resta una riserva. Dovbyk ha segnato 16 gol tra campionato e Coppe, che non sono pochi, ma raramente ha convinto. E anche a San Siro - in buona compagnia - si è divorato un gol già fatto. Il grande punto interrogativo per la Roma 2025-26 è proprio lui.

(corsera - L. Valdiserri)