Rensch recupera, Pellegrini torna in gruppo: in difesa c'è Celik

Rensch ci sarà, Saelemaekers ha scontato il turno di squalifica e Pellegrini dovrebbe tornare in gruppo. Ranieri oggi recupererà pezzi importanti in vista del derby contro la Lazio. Il capitano, dolorante al polpaccio, punta al quarto gol in una stracittadina e sta facendo di tutto per essere a disposizione per domenica. A supportare il tecnico ci sarà anche Dybala, che continua a svolgere terapie ed è ancora a fianco della squadra. Ranieri va verso la conferma dell'assetto difensivo con Celik, Mancini e Ndicka nel terzetto. Hummels andrà in panchina, mentre, a centrocampo ci sarà la coppia Koné-Paredes.

(gasport)