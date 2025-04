Ranieri vuole l'en plein e prepara la sorpresa: "Lo vivo serenamente"

L'ultimo derby, per certi versi, è come il primo. [...] Chissà, salendo quelle scalette che portano al campo, quali saranno i pensieri di Claudio, diviso tra la voglia di essere ricordato come l'unico allenatore nella storia a vincere 6 derby su 6 e quel pizzico di malinconia che inevitabilmente lo sfiorerà. [...] Lui assicura a Dazn di avvicinarsi alla last dance "in maniera normale, sono sereno". [...] Claudio ha riflettuto a lungo in questi giorni su come sorprendere Baroni e gli ultimi dubbi li scioglierà in mattinata. Mai come stavolta ci tiene a fare un po' di pre-tattica. [...]

Ma il presente di Claudio non può non fare i conti con il recente passato. Perché il 5 gennaio, in una stracittadina dominata dall'inizio alla fine, Ranieri la vinse tatticamente giocando al gatto col topo, puntando su Pellegrini e Dybala che nella loro posizione ibrida in campo, galleggiando tra le due linee di Baroni, sfondarono soprattutto al centro. [...] La domanda è lecita: senza Paulo sarà possibile riproporre una partita simile? [...] La tentazione di giocare con due punte, con una mezzala in più in mezzo (Pellegrini o Cristante), sussiste. [...] Una cosa è certa: con Ranieri la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Dal via o in corsa poco cambia. [...]

(Il Messaggero)