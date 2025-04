Ranieri: "Siamo stati bravi a riprenderla, ma male per un tempo"

Il pareggio serve quasi a niente alla Roma in ottica Champions League, ma almeno consente alla formazione di Ranieri di rimanere in corsa per un posto in Europa e di portare a 16 il numero delle gare consecutive senza sconfitte in campionato.

«Siamo stati poco propositivi nel primo tempo, avevo chiesto di andare in profondità e per questo avevo messo le ali. E' stato un derby nervoso, la Lazio ha avuto più opportunità e noi abbiamo fatto meno: mi prendo il pareggio. Ultimo derby da imbattuto? Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria ma lo sport è questo. Quando smetterò mi mancherà l'Olimpico pieno». [...]

Se la Roma è riuscita a tenere il pareggio, gran parte del merito è stato di Svilar. «E' un risultato giusto, peccato perché volevamo vincere: è meglio pareggiare che perdere, però alla fine con questo punto ci facciamo poco. La parata più difficile è stata quella del primo tempo su Romagnoli perché non ho visto la palla arrivare. Avrei preferito non vincere il premio di migliore in campo, ma la partita. Volevamo regalare una vittoria al mister, con questo punto non andiamo avanti in classifica, ora però ci sono altre sei finali».

(corsera)