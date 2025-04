Ranieri s'accontenta: "Mi prendo il punto"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Pari e patta. La magia di Soulé, alla prima rete allo stadio Olimpico, ha evitato la sconfitta alla Roma nel derby. Ranieri chiude il suo bilancio nella stracittadina da imbattuto, ma manca l'appuntamento con il sesto successo in altrettanti confronti con la Lazio. «Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria» ha dichiarato dopo la partita il tecnico testaccino, poco soddisfatto per l'approccio iniziale della sua squadra: «Avevo chiesto di andare in profondità e, invece, tornavamo sempre indietro. Questo aspetto non mi piace. La Lazio ha avuto qualche occasione in più, però mi prendo questo pareggio».

Sir Claudio deve ringraziare Soulé per l'imbattibilità nei derby: «Se parte dall'esterno, Soulé può prendere la Roma per le mani. Nel secondo tempo è stato molto più ficcante. E' un ragazzo che ha dei colpi importanti, il futuro è suo perché ha tutto per esplodere».

Uno dei dubbi della vigilia riguardava la possibilità di vedere una Roma in campo con il doppio centravanti. «So che con due punte slamo più verticali - ha spiegato l'allenatore giallorosso - se poi devo cambiare qualcosa non ho giocatori da inserire lì davanti. E' il mio unico freno».

In panchina contro la Lazio c'era anche Dybala, che ha voluto essere vicino ai propri compagni di squadra in una sfida cosi importante. «Paulo è un leader, in campo e nello spogliatoio» ha precisato Ranieri.

Subito dopo il triplice fischio, ha parlato anche Matias Soulé: «Sono contento per il mio gol, meno per il risultato finale. Volevamo la vittoria». Il premio di man of the match è finito nelle mani di Svilar, decisivo ancora una volta con i suoi interventi: «Penso che la parata sul colpo di testa di Romagnoli sia stata la più difficile. Avrei preferito non ricevere questo premio e conquistare i tre punti». Il portiere giallorosso è consapevole di quanto sia complicato, adesso, raggiungere l'obiettivo Champions: «Il risultato è giusto per quello che si e visto. E sempre meglio pareggiare che perdere, ma questo punto non ci aiuta in classifica. Dobbiamo guardare avanti perché ci sono altre sei finali».