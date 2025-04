Ranieri: "Non dico bugie"

Alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus, Claudio Ranieri, come di consueto, risponde alle domande della stampa, (...) senza però svelare troppo le sue carte. La posta in gioco è troppo alta (...).

(...) Interrogato sulla veridicità delle sue recenti dichiarazioni, in particolare riguardo al futuro allenatore, Ranieri ha risposto con fermezza, (...) negando categoricamente: "No, guardi io non dico bugie. Nessuna bugia". Una risposta seria, (...) che sottolinea come la questione del suo successore rischi di distogliere l'attenzione dal presente.

Tuttavia, alcune sue affermazioni (...) sembrano avere implicazioni sulla ricerca del nuovo tecnico. Su Dybala, ad esempio, Ranieri ha ribadito con forza: "L'infortunio di Paulo non ha cambiato una virgola circa il suo futuro con noi. Resterà qui e sarà importante anche il prossimo anno".

(...) Un futuro che dipende anche dal finale di questa stagione: battere la Juventus significherebbe agganciarla al quinto posto (...), mantenendo viva la speranza Champions, (...). Intanto, (...) i Friedkin hanno deciso di fare un regalo ai tifosi: "Giovedì 17 aprile, così come accaduto a Capodanno, il presidente ha deciso di aprire le porte per l'allenamento al Tre Fontane. Mi aspetto tanti tifosi, famiglie e bambini"

Tornando alla sfida con i bianconeri: "È una grande partita. Parliamo di due squadre che vogliono lottare per qualcosa di importante. Lotteremo e daremo tutto". Sulla formazione: "Chi giocherà? Chi corre di più. Intanto abbiamo recuperato Celik, non so se porterò Rensch in panchina". Sull'avversario: "La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, sarà una squadra più verticale, più determinata (...). Tudor ha avuto una settimana in più di lavoro (...)".

Riguardo al rendimento contro le "big" in questa stagione (...), Ranieri ha tagliato corto: "Ogni partita ha una storia a sé (...). Sappiamo che la Juve è una grande squadra (...). Il calendario è difficile ma oggi chi affronta la Roma non può dire di avere una partita facile. Calcoli in vista del derby? Non li ho fatti". (...) La Juventus vanta un buon record recente contro la Roma (...); l'ultima vittoria giallorossa risale al marzo 2023, decisa da un gol di Mancini. Lo stesso Mancini che ha recentemente segnato il gol vittoria nel derby contro la Lazio, allora allenata proprio da Igor Tudor.

(Messaggero)