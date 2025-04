Ranieri: "Mi mancherà questa sfida. Ma che bello non aver mai perso..."

Sperava di chiudere con un altro successo, il sesto su sei. Deve invece accontentarsi di non aver perso il suo ultimo derby, che comunque conta qualcosa eccome. Alla fine Claudio Ranieri si prende il punto, perché «potevo star meglio ma potevo stare anche peggio».

Alla fine, come contro la Juventus, Ranieri ha recuperato la partita con le due punte. Ma questa voleva vincerla davvero. "Al sesto successo ci ho pensato prima e dopo la partita - dice il tecnico giallorosso - Da tifoso è bellissimo finire da imbattuto, anche se mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria. Ma il calcio è questo, a volte ti regala cose belle e altre meno. Bisogna saperlo accettare. Cosa mi mancherà del derby? L'Olimpico pieno, una cosa che ti coinvolge e ti riempie di pathos. Perdere l'ultimo derby mi sarebbe dispiaciuto anche per quello che voglio fare nel futuro della Roma". [...]

(gasport)