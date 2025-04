Ranieri l'ultimo regalo. Ha vinto 5 derby su 5, ora vuole riportare la Roma in Champions

Il test crash è passato indenne, con la Juventus l'importante era soprattutto non perdere. [...] Certo, ora c'è un imperativo che poi è quello di non sbagliare il derby, domenica prossima. [...] Ma da questo punto di vista la Roma ha un asso in più e si chiama Claudio Ranieri, che in carriera non ha mai sbagliato un derby: 5 vittorie su 5, percorso netto. [...] Ranieri lo ha detto un po' in tutte le salse che a fine anno smetterà (stavolta per davvero) e lo ha ribadito anche domenica sera, dopo il pareggio con la Juventus: "Sono più di 35 anni che giro il mondo e non lo conosco. Prima di morire voglio vedere cosa c'è oltre il calcio". [...]

"Il futuro? Non credo che sarò un dirigente, bensì un consigliere del presidente". [...] Tanti tifosi hanno visto in quelle parole dei dubbi per il futuro, la voglia di un ruolo meno importante di quanto previsto prima. In realtà Ranieri [...] resterà nella sfera decisionale del club, farà da consulente proprio perché vuole fare anche altro dal prossimo anno in poi. [...] E allora l'ultimo grande regalo - Champions a parte - può essere proprio il derby di domenica prossima. [...] "Questo derby è importantissimo, ho detto ai ragazzi che ora inizia il rettilineo finale - ha detto sempre domenica sera, nella pancia dell'Olimpico -. Sarà una partita molto bella. Speriamo che tutti i tifosi si possano divertire e che ci sia tanta tecnica in campo". [...]

(gasport)