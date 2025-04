Ranieri ha salvato anche Dovbyk: manca solo Pellegrini

Pure Dovbyk. Nella straordinaria opera di ricostruzione della Roma che sor Claudio Ranieri ha portato avanti dopo lo tsunami Juric, all'appello mancavano soltanto il centravanti e Lorenzo Pellegrini. L'ucraino sta rispondendo presente: a Lecce undicesimo gol in campionato, sedici in totale. [...] Il capitano, al contrario, sta ancora trovando difficoltà evidenti per riproporsi a livelli da giocatore importante a cui aveva abituato, pur tra alti e bassi, nelle precedenti stagioni. [...] I numeri che la Roma ha messo insieme nelle 18 partite con il sor Claudio sono da corsa scudetto: 12 vittorie, tre pareggi, tre sconfitte tutte rimediate nelle prime quattro, Napoli e Como fuori casa, Atalanta all'Olimpico. [...]

Ora c'è bisogno che la Roma ci faccia vedere che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ovvero le ultime otto partite di campionato che i giallorossi sono stati bravi a rendere decisive anche per una rincorsa Champions che un paio di mesi fa sembrava la balena bianca del capitano Achab. [...] Un'eventuale qualificazione Champions renderebbe tutto più futuribile, a cominciare dalla scelta del tecnico che verrà visto che Ranieri non sa più come dire che non sarà lui. [...] Legittimo, per carità, quel no a Gasperini, "non sarà lui il prossimo allenatore della Roma", tutto ha fatto meno che convincerci. Anzi ci ha convinto del contrario. Cioè che sarà Gasp l'allenatore per tornare a essere competitivi. [...]

(la Repubblica - P. Torri)