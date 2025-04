Ranieri gol per l'Europa. Shomurodov titolare accanto a Dovbyk: tutti pronti al lancio

"Ma io ci penso spesso a schierarli insieme, almeno fino al venerdì. Poi rifletto e cambio idea". E allora è chiaro che uno dei tormenti attuali di Claudio Ranieri è proprio questo, se giocare o meno con le due punte. Shomurodov e Dovbyk insieme. [...] Se la Roma vuole ancora arrivare in Europa, deve cambiare passo e iniziare a segnare di più. Perché nelle restanti sei partite ne bisogna vincere almeno tre, se non anche quattro. E per vincere servono i gol, appunto. Ranieri ci sta pensando, è chiaro, come ha ammesso anche lui domenica sera. [...] "Io lo so che con due punte siamo più ficcanti, più verticali, ma poi se devo cambiare qualcosa non ho altri giocatori da mettere lì davanti - le parole del tecnico giallorosso -. Questo è l'unico freno prima delle partite. Fino al venerdì ci penso sempre a metterli insieme". [...]

Del resto, ogni volta che li ha schierati insieme alla fine hanno funzionato davvero. Domenica contro la Lazio, ad esempio, il gol del pari arriva anche così, perché con la doppia punta Ranieri ha liberato lo spazio alle loro spalle, dove si è andato ad infilare Soulé. [...] Ma come farli funzionare al meglio insieme? Dovbyk è uno che va servito in verticale, nello spazio, mentre a Shomurodov piace molto di più giocare una decina di metri più dietro, da seconda punta. [...] E allora Shomurodov potrebbe provare a legare maggiormente i reparti (centrocampo e attacco), magari portando anche fuori posizione un difensore, mentre Dovbyk ne potrebbe approfittare. [...]

