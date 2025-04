Ranieri, già 16 partite senza ko. Nel 2010 eguagliò le 24 di Capello

La Roma è in serie positiva da 16 partite. Non ci era riuscita neanche nei 3 campionati in cui ha vinto lo scudetto. Ultimo ko: 2-0 a Como il 15 dicembre. Nei 4 mesi successivi ha conquistato vittorie e 5 pareggi facendo 38 punti, più di tutti: +1 sull'Inter, +5 sul Napoli, +7 sulla Juventus, eccetera. Nella storia giallorossa ci sono state appena 5 strisce positive più lunghe in un solo campionato: sabato, contro il Verona, Ranieri potrebbe eguagliare le 2 più recenti, quelle delle ultime 17 partite del 2015-16 con Spalletti e delle prime 17 del 2013-14 con Garcia. (...) Ma il record resterà comunque a lui: perché proprio Ranieri eguagliò nel 2009-10, con 24 partite utili, il primato stabilito da Capello nel 2001-02. (...)

(corsera)