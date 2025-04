Ranieri: "Finiamo bene per i tifosi. Il gruppo è buono"

Avanti tutta. La Roma si gode una notte con vista (momentanea) sulla zona Champions: il 17° risultato utile consecutivo (...) la porta a -2 dalla Juventus quarta, in attesa delle partite delle rivali. Claudio Ranieri, artefice di questa incredibile striscia nel 2025 (11 vittorie, 4 pareggi, 37 punti in 15 gare), mantiene la consueta cautela sull'obiettivo massimo, pur aprendo all'Europa che conta: "Accetto ogni scommessa, ma la Champions non è facile," ammette, pur riconoscendo la "rimonta straordinaria" della squadra. "Ora arrivano partite meravigliose (...). Non è una passeggiata (...). Il sogno è giusto che ci sia (...). Questo campionato è iniziato male e deve finire bene per i tifosi".

(...) Nonostante i risultati e le richieste di chi vorrebbe vederlo ancora sulla panchina giallorossa, Sir Claudio ha ribadito la sua posizione: "Il gruppo è buono. Non resto perché è giusto (...) che il nuovo allenatore possa plasmare e capire questo gruppo. Con me sarebbe un anno perso e la Roma non può permetterselo. Giusto che io mi faccia da parte, giusto che arrivi un allenatore che sa quello che vuole (...)". Ha poi chiuso l'argomento nuovo tecnico (...).

Analizzando la partita contro il Verona, Ranieri ha commentato: "Sapevamo che loro sono un rullo compressore (...). Bene per noi perché siamo riusciti a sbloccare il risultato". Ha elogiato la giocata di Soulé, il lancio di Cristante e il gol di Shomurodov: "Bene Soulé e il cambio di gioco di Cristante che è stato meraviglioso. Bene anche Shomurodov, tutti quanti (...). Volevamo i tre punti, sono venuti (...)".

Anche i protagonisti in campo, Soulé e Eldor Shomurodov, hanno espresso la loro soddisfazione. L'argentino ha sottolineato la difficoltà della gara: "È stata una partita difficile (...). In queste partite dobbiamo vincere, altrimenti sarà difficile arrivare in Champions". L'uzbeko ha aggiunto: "Ringrazio Mathias per l'assist. Noi crediamo fino alla fine all'obiettivo. Facciamo quello che possiamo. Il mister dice sempre che dobbiamo lottare per vincere e noi abbiamo la grinta per farlo".

(gasport)