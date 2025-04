Ranieri fa muro e punta su Soulé

IL TEMPO (L. PES) - Chi l'avrebbe mai detto. A trecentosessanta minuti dalla fine del campionato la Roma è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. E anzi, dopo una giornata che sulla carta sembrava proibitiva per incroci e trasferta a San Siro con l'Inter, i giallorossi hanno guadagnato punti in questa corsa folle che coinvolge 6 squadre. La vittoria del Meazza aumenta le speranze della squadra di Ranieri che comunque deve inseguire e sulla sua strada ha altri 3 big match, a cominciare da quello di domenica contro la Fiorentina. L'allenatore di San Saba non ci scommetterebbe un euro eppure la squadra con i suoi protagonisti continua a spingere per cercare l'obiettivo che solo pochi mesi fa sembrava utopia pura. Merito del grande lavoro di Sir Claudio che ha rivitalizzato una squadra al tappeto a metà novembre e più preoccupata di non restare intrappolata in zona retrocessione che ambire a posizioni europee. Trentasette punti nel girone di ritorno, almeno sette in più di ogni altra squadra in Serie A. I diciotto risultati utili consecutivi, i soli otto gol subiti nelle sedici gare del 2025. Tutti numeri che fanno ben sperare e si aggiungono a una valorizzazione globale della rosa. Soulé è l'uomo copertina, ma, dietro in tanti hanno contribuito alla risalita. Celik è diventato affidabile e con Mancini centrale e Ndicka costruisce una diga per Svilar che poi ci mette del suo. Angelino non si ferma più, Cristante è tornato uomo in più e Shomurodov inaspettatamente ha vestito i panni del risolutore. [...] Il paradosso di essere nel posto dove nessuno pensava di poter essere e al contempo la consapevolezza che un passo falso potrebbe compromettere una rimonta faticosa. La Fiorentina arriverà all'Olimpico nel mezzo delle due semifinali di Conference con Betis e il Milan pochi giorni dopo aver giocato la finale di Coppa Italia. Bergamo è un tabù, ma, l'Atalanta nel 2025 ha vinto una sola volta al Gewiss Stadium e il Torino arriverà salvo all'ultima di campionato. Ranieri sa come si fa. [...]