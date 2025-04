Ranieri doppia sfida: obiettivo Champions e se va avanti così diventa re di Roma

Vincere per continuare la rincorsa alla Champions League, con la possibilità di agganciare proprio la Juventus in classifica, e per inseguire un prestigioso record personale. Per Claudio Ranieri, la sfida di domani sera (...) ha un significato speciale, mirando a diventare l'allenatore con la miglior media punti nella storia giallorossa, superando Luciano Spalletti. Ranieri si aspetta una Juventus trasformata dalla gestione Tudor, diversa da quella precedente (...): "Tudor è come me, vuole andare subito dalla parte opposta," ha affermato il tecnico romanista. "Amiamo andare in verticale e non tanto il palleggio, ci piace dare emozioni al pubblico. La Juventus ha cambiato filosofia, me la aspetto determinata e verticale".

Serve vincere, quindi, (...). Un successo domani significherebbe per Ranieri l'ottava vittoria consecutiva (...), eguagliando una striscia realizzata da Spalletti nel 2015-16 (...). Ma l'obiettivo più ambizioso è superare la media punti storica di Spalletti (1,93). Ranieri è attualmente a 1,89 e per superarlo necessiterebbe di almeno 21-22 punti nelle restanti 8 partite (...). Un'impresa ardua, ma non impossibile.

Vincere contro la Juventus significherebbe anche invertire una tendenza negativa negli scontri diretti stagionali, dove finora Ranieri ha ottenuto successo solo nel derby (...), perdendo contro Napoli e Atalanta e pareggiando con Milan, Bologna e Napoli (al ritorno). (...) Considerando anche il difficile calendario futuro (dopo la Juventus, la Roma affronterà Lazio, Inter, Atalanta, Milan e Fiorentina). "Non ho affrontato il tema (degli scontri diretti), ogni partita fa storia a sé", ha dichiarato Ranieri. "Abbiamo un calendario difficile ma anche chi ci affronterà non può certo dire che giocherà contro un avversario facile. Vogliamo fare di tutto per rendere difficile la partita ai nostri avversari".

Infine, Ranieri ha toccato altri temi, incluso il futuro allenatore, ribadendo quanto detto nelle scorse settimane ("Non ho detto nessuna bugia"), rafforzando l'ipotesi che alcuni nomi, come Gasperini, siano stati esclusi. Sul fronte Dybala, presente domani all'Olimpico per sostenere la squadra: "La presenza di Paulo ci aiuta, è sorridente, sta già pensando al recupero. È importante perché vedi che è attaccato a noi e ai compagni, cerca di trasmettere la sua positività. Il suo infortunio non ha cambiato di una virgola le nostre decisioni: Paulo è un giocatore importante e ci contiamo tantissimo anche per il prossimo campionato". Sperando di disputare la Champions League.

(gasport)