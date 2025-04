Quei "monumenti" ormai ai margini: ora Paredes rischia di essere l'unico

La Roma che si approccia al derby contro la Lazio, lo fa senza i suoi monumenti. Con Dybala infortunato e Hummels in panchina, è rimasto solo Leandro Paredes. La Joya ha purtroppo finito la stagione, sta lavorando ma domenica sarà in tribuna. Se all'andata ha giocato da protagonista, il ritorno il difensore tedesco rischia di guardarselo dalla panchina. [...] L'ex Borussia Dortmund è in ballottaggio con Celik ed è uno dei dubbi che ha Ranieri. Scalpita invece Paredes che, dopo la panchina contro la Juventus, ha tanta voglia di essere in campo. [...] Parlando di monumenti, chi rimane incompiuto è Lorenzo Pellegrini. Nel derby d'andata ci ha messo 10 minuti per sbloccare la sfida e, va a caccia del quarto gol contro la Lazio. Ranieri continua a credere in lui e in queste ultime 7 partite deve dimostrare di essere un giocatore da Roma. Chi è diventato leader e sarà sicuramente presente sarà Mancini, affiancato dall'insostituibile Ndicka. Devyne Rensch, invece, potrebbe essere un protagonista inatteso. L'olandese si è ambientato bene e potrebbe trovare spazio anche contro la Lazio sulla destra. Questa scelta potrebbe portare lo slittamento in avanti di Alexis Saelemaekers.

(Il Messaggero)