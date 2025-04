IL TEMPO - Tutto pronto per il big match tra Sassuolo e Roma in Emilia per la 33ª giornata di Primavera 1 che andrà in scena quest'oggi alle 14 (Sportitalia). I giallorossi arrivano da primi con 67 punti a +4 sui neroverdi terzi. In quanto a precedenti, l'ultimo di campionato fini 0-0 mentre è del Sassuolo la finale scudetto della scorsa stagione.