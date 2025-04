Primavera, i giallorossi ospitano il Torino

IL TEMPO - Dopo la vittoria ritrovata, le romane sono pronte per questa 32ª giornata di Primavera 1 con la Roma che oggi incontra il Torino al Tre Fontane alle 13 e la Lazio che domani sarà sul campo dell'Inter alle 11 (Sportitalia). Il sonoro 4-2 inflitto al Bologna sembra aver allontanato il periodo di calo dei giallorossi, ma il Torino è una squadra fisica e tranquilla in classifica. Falsini ha lasciato intendere alla vigilia ai microfoni del club che dovrà fare a meno di alcuni giocatori, Misitano su tutti: "Sono già 2-3 settimane che abbiamo cambiato la fase di possesso, abbiamo cercato di cambiare alcuni aspetti. Non abbiamo giocatori con le caratteristiche di Misitano, qualcosa dobbiamo cambiare". Roma che sarà poi interessata al match tra Inter, seconda a -1, e Lazio. (...)