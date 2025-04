Prima il campo poi l'allenatore

Roma-Juve è una bella sfida, un classico d'altri tempi, speriamo uno spettacolo all'altezza del pubblico dell'Olimpico, che quest'anno ha contribuito molto alla ripresa dei colori giallorossi. Eravamo sull'orlo di un burrone e Ranieri ci ha riportato in strada, però anche l'Olimpico ha contribuito, con i nostri cuori e le nostre voci. (...) Inaspettato, se si pensa ai dolori dell'autunno, dopo l'esonero di De Rossi, eppure il calcio è legato a episodi e cicli e il ciclo Ranieri resterà, in ogni caso, memorabile. Mancano gli spunti, le occasioni per divertirsi e parteggiare? Direi di no e sono contento che la partita di oggi sia seguita, a stretto giro, dal derby prossimo, così la smetteremo per un po' con lo stupido e inutile gioco del toto-allenatore. Ne arriverà certamente uno e con tutto quello che abbiamo visto finora, è inutile la valutazione preventiva, buono o cattivo ci penseranno i Friedkin. Invece queste ultime 8 gare saranno molto importanti per valutare la qualità, dei giocatori. (...)

(Il Messaggero)