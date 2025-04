Operazioni di controllo delle aree circostanti lo stadio, con bonifiche mirate per individuare eventuali oggetti pericolosi nascosti nei pressi dell'impianto e mille agenti, già dalle prime ore del pomeriggio, impiegati per la sicurezza in vista del derby. L'allerta resta massima per Lazio-Roma di questa sera con la speranza dei due club che non ci siano scontri.

(Tuttosport)