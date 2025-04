Premio "Sette Colli": la romanità sul palco

I colli di Roma sono sette ma i suoi abitanti molti di più. Altrettanto numerosi gli ospiti in Campidoglio, giunti per onorare una nuova edizione del premio "Sette Colli", che celebra la romanità e i suoi sostenitori, indipendentemente dalla fede calcistica. Ne sanno qualcosa Sebino Nela e Federico Balzaretti, glorie giallorosse amate dal pubblico. L'applauso della platea li accoglie sul palco. [...]

Ecco gli attori Rocco Papaleo e Stefano Masciarelli, premiati da Miriana Trevisan; la cantante Numa Palmer consegna i riconoscimenti a Massimo Bagnato e Michele La Ginestra. In bordeaux le attrici Antonella Salvucci e Loredana Cannata, anche attivista in difesa degli animali: stringe un lupetto di peluches che simbolizza romanità e impegno sociale. [...] Dal mondo del doppiaggio acclamati Angelo Maggi e Marco Vivio. Applausi per Leonardo Bocci e Alessandro Serra. [...] Arrivano l'ex dirigente della Roma, Maurizio Cenci, e il presidente del comitato nazionale fair play, Ruggero Alcanterini. [...]

(Il Messaggero)