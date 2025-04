Pit stop Dovbyk. Baldanzi si scalda

Claudio Ranieri con grande onestà ieri ha ammesso le attuali difficoltà di una squadra che dopo due esoneri, i risultati negativi, poi sedici risultati utili consecutivi, in mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia e poi dall'Europa League, inevitabilmente sta risentendo di una stanchezza mentale. Vien da sè pensare allora a qualche sostituzione per la sfida di stasera, per rinfrescare l'undici e far riposare chi in questo momento sta accusando qualche difficoltà di troppo [...] La prima sostituzione è probabilmente quella più naturale: fuori Artem Dovbyk, dentro Eldor Shomurodov. Oltre a non essere in uno stato di forma ottimale, il centravanti ucraino negli ultimi due giorni non ha svolto allenamento col gruppo [...] Accanto a lui in panchina potrebbe accomodarsi anche Pellegrini. Non brillante contro la Lazio, il tecnico accanto a Soulé potrebbe preferirgli Baldanzi che scalpita e lo sta dimostrando anche in allenamento. [...] Il terzo? A centrocampo. Fuori Paredes, dentro uno tra Cristante e Pisilli [...]

(Corsport)