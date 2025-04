Pioli scatta, è il nome in pole per la panchina della Roma: contatti costanti, c'è l'ok del tecnico. Proposto Vieira, club tiepido

[...] Tanti i nomi accostati alla panchina della Roma. In pole c’era Gian Piero Gasperini: i contatti con l’allenatore dell’Atalanta sono stati continui e frenetici ma dopo una lunga riflessione il tecnico di Grugliasco ha declinato l’offerta di quattro anni a 4 milioni di euro a stagione.

Il nome in pole, dopo che è tramontata l’idea Massimiliano Allegri, è quello di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan - attualmente in Arabia all'Al Nassr - ha dato l’ok per arrivare nella Capitale. I contatti con Ranieri e la proprietà sono costanti.

Nelle ultime ore è stato proposto Patrick Vieira, che sta facendo benissimo al Genoa. Il nome però non scalda. [...]

(repubblica.it)

