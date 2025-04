Pietralata, i residenti: "Bosco da tutelare, il pm sequestri l'area"

Il comitato Monti Pietralata ha chiesto alla Procura di sequestrare l'area tra via dei Monti Tiburtini, via degli Aromi e via dei Monti di Pietralata. Spazio dove è prevista la costruzione della Curva Sud nel progetto dello stadio della Roma. [...] Alla base dell'istanza c'è la consulenza del presidente degli agronomi del Lazio, Corrado Falcetta. Nella relazione si sostiene che la zona è un'area boschiva estesa per un ettaro e mezzo. Secondo il presidente, "questo spazio è un sistema vivente complesso e permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi". [...]

Va precisato che il progetto si estende per complessivi 14 ettari. Pertanto nel mirino del comitato ci sono (per ora) solo questi 1500 metri quadri. Qualora la Procura dovesse accogliere l'istanza, depositata dall'avvocato Walter Aronica, i tempi di realizzazione dell'impianto giallorosso diventerebbero incerti. [...] Lo scorso gennaio il pm ha incaricato la municipale di svolgere un'indagine conoscitiva per accertare se l'area sia, o meno, boschiva. E pertanto vincolata. [...] Tuttavia a confermare i dubbi intorno all'area è stato lo stesso Campidoglio. Il 19 marzo il dipartimento Ambiente ha avviato approfondimenti per stabilire se l'area sia o meno boschiva. In questo caso, il Comune si è affidato ad agronomi suoi dipendenti. [...]

