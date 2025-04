Piano sicurezza per i 60.000. Sbarramenti e mille agenti

Oggi alle ore 12 è in programma il tavolo tecnico presso la Questura di Roma, riunione in cui verranno predisposte tutte le misure di sicurezza in vista della sfida di domani sera. Per ora nella riunione del Gos sono state approvate le coreografie organizzate dalle due curve ed è stata presa in considerazione l'ipotesi di aprire i cancelli mezzora prima dell'orario già previsto [...] Le forze dell'ordine impegnate per la sicurezza dovrebbero essere circa un migliaio, a cui vanno aggiunti poi gli 800 steward che opereranno all'interno dello stadio. Alla fine, considerando anche i "cuscinetti" di sicurezza, all'Olimpico ci saranno circa 60mila persone, di cui 20mila di fede giallorossa e 40mila biancoceleste. [...]

(Gasport)