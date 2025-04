Per Ranieri ultima alla scala. Dovbyk favorito su Shomurodov

Sarà la sua ultima passerella alla Scala del calcio, esattamente la 37a volta da avversario [...] Insomma, stasera Claudio Ranieri probabilmente si emozionerà anche, ricordando tutte le volte che ha messo piede in uno dei tempi europei del calcio. Ma ci sarà poco spazio per i ricordi e le lacrime (qualcuna magari gli scenderà anche giù...) perché la Roma ha bisogno di fare risultato per inseguire ancora l'Europa. [...] Ranieri sta pensando di mettere su una Roma più da battaglia, con un centrocampo più folto - a tre - che possa contrastare quello fortissimo dell'Inter. Così l'idea provata anche in settimana è quella di piazzare Cristante e Koné a fare le mezzali, al fianco di Paredes, deputato in regia [...] Quello più grande è legato chiaramente alla punta, dove Dovbyk è ancora in vantaggio su Shomurodov, ma non è ancora certo di scendere in campo. [...] L'altro dubbio è invece legato proprio al modulo, perché se alla fine Ranieri dovesse abbandonare l'idea di schierare un centrocampo a tre, allora i trequartisti sarebbero due e accanto a Soulé potrebbe giocare uno tra Pellegrini ed El Shaarawy (con Baldanzi più dietro nel borsino delle scelte). [...]

(Gasport)