Per Pietralata progetto vicino: il 21 aprile sarà in Campidoglio

[...] La Roma è pronta a presentare in Campidoglio il progetto del nuovo impianto di Pietralata. La data è fissata, il 21 aprile. Data iconica visto che quel giorno si celebrerà il 2778° compleanno della città eterna. Un passo decisamente importante in vista della costruzione dell'opera voluta dai Friedkin che puntano al 2028 come anno di inaugurazione. Ma non sarà il progetto definitivo, visto che per poterlo porre in essere mancano ancora i risultati della parte riservata agli scavi archeologici, che dovrebbe essere allegata nei prossimi mesi. "Ci aspettiamo che nei prossimi giorni arrivi una notizia positiva e importante dalla società", ha anticipato ieri il sindaco Gualtieri.

(gasport)