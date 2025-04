Per il dopo Ranieri i tifosi giallorossi sognano Ancelotti

L'ultimo rifornimento di emozioni la Roma ha scelto di farlo davanti ai suoi tifosi, benzina indispensabile per questo finale di campionato in cui Claudio Ranieri viaggia senza sbandare da 16 partite. In vista della sfida contro l'Hellas Verona di domani, tremila giallorossi hanno animato il Tre Fontane per l'allenamento a porte aperte. Vanno segnalate le assenze di Gollini, El Shaarawy e Dovbyk che hanno svolto lavoro indifferenziato a Trigoria. Mancava anche l'infortunato Dybala, mentre, ad osservare la squadra, oltre a Ghisolfi, c'erano Candela, Tonetto e Cappioli. [...] La quiete prima della volata finale, per un posto in Europa e per il nuovo allenatore, con la possibile separazione tra il Real Madrid e Carlo Ancelotti che alimenta il sogno dei romanisti.

(La Repubblica)