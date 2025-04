Pellegrini: l'ultimo treno passa ancora per il derby

Lorenzo Pellegrini corre verso il derby. Il gol segnato all’andata doveva rappresentare la rete della rinascita, ma, così non è stato. Da quella gara il capitano ha trovato solamente un’altra rete e ha collezionato diverse panchine, tra cui la doppia esclusione con l’Athletic. Nelle ultime settimane ci si è messa anche la sfortuna. Prima la febbre alla vigilia di Roma-Cagliari e poi il dolore al polpaccio prima della Juventus. Lunedì si è allenato a parte, mentre, oggi a Trigoria verrà valutato dallo staff medico. Dunque, si attende il via libera per il rientro in gruppo. [...] Il derby di domenica rischia di essere l’ultimo. Il contratto è in scadenza nel 2026 e il futuro è ancora incerto. Inter e Napoli sono pronte all’assalto, ma, Lorenzo ha in testa solamente la partita di domenica. Con Dybala fuori si candida a partire dal 1’ al fianco di Soulé o Baldanzi. A meno che Ranieri non opti per il doppio attaccante. [...]

(Il Messaggero)