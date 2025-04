Pellegrini, il grande dubbio e il sogno di concedere il bis

[...] Ha fatto pretattica Ranieri sul possibile utilizzo di Lorenzo Pellegrini nel derby di questa sera contro la Lazio. Il dubbio sarà sciolto solo a poche ore dall'inizio, ma la tentazione di schierarlo titolare è forte. Già all'andata lo mandò in campo a sorpresa, [...] la risposta in campo fu eccezionale, con un gran gol che mise in discesa il match della Roma. Quello però è stato l'ultimo vero acuto di Pellegrini, che ha perso la sua centralità in campo. [...] La Lazio però, non è un'avversaria come le altre e ai biancocelesti ha segnato 3 reti, tutte bellissime. [...]

Anche per questo Ranieri, che in settimana lo ha provato nella formazione titolare insieme a Soulé alle spalle di Dovbyk, è tentato. [...] Pellegrini, poi, potrebbe avere un ulteriore stimolo perché quella di stasera rischia di essere la sua ultima stracittadina. Il suo futuro, infatti, è in bilico. "Se resterà dipende da lui" ha detto Ranieri qualche giorno fa, consapevole che a fine stagione la società e il capitano dovranno mettersi intorno a un tavolo. [...] La cosa che sembra certa è che Pellegrini, che lo scorso anno ha rifiutato l'Arabia, non comincerà la stagione in giallorosso senza il rinnovo. [...] Conterà anche il parere del prossimo allenatore. [...]

(corsera)