Pellegrini-Frattesi, destini incrociati: in estate pronti al cambio di maglia

Domenica sera, Frattesi e Pellegrini si troveranno di fronte a San Siro. Due figli di Roma che si sono sempre rincorsi e senza aver mai avuto la possibilità di giocare insieme. E la partita che si disputerà tra 4 giorni, rischia di essere l'ultima con quelle maglie addosso. Il centrocampista nerazzurro spera di giocare dal 1' vista la squalifica dell'altro ex Mkhitaryan, mentre Lorenzo va verso l'ennesima panchina. Pellegrini è un ragazzo che ha pagato fin troppo le difficoltà di questa stagione e in generale il post Totti e De Rossi, gli alti e bassi della Roma sono diventati i suoi. Neanche il mister Ranieri è servito per cambiare rotta. E per quest'estate l'addio sembra l'unica via. Il calciatore è stato messo nel mirino proprio dell'Inter. [...]

Ghisolfi stravede per lui, segna anche se non gioca e ha davanti a lui un baluardo come Barella. L'operazione di Zalewski, potrebbe aver riaperto uno scenario interessante. La trattativa non sarà comunque facile, visto anche il settlement agreement firmato dai Friedkin. Da monitorare anche il Napoli di Conte, che, avrebbe già posato gli occhi su Frattesi e potrebbe ostacolare i giallorossi. [...]

(Il Messaggero)