Paredes e Soulé: a Torino un passato da dimenticare

Vai col tango, ma senza Dybala. Gli argentini pronti a guidare la Roma contro la Juventus saranno Paredes e Soulé. Entrambi - proprio come la Joya - con un passato a Torino. E Ranieri spera nella legge dell'ex, la stessa che quest'anno ha fatto male ben 6 volte. [...] Durante la sosta Paredes ha fatto parlare di sé. Sia per gli screzi con Rodrygo e Raphinha nel match contro il Brasile ma anche per le parole sul futuro: "A gennaio ho fatto di tutto per tornare al Boca", ha detto ai microfoni di Tyc Sports. [...] Discorsi rimandati in estate o direttamente al 2026. [...] Paredes è pronto per tornare al fianco di Koné e spera di far male alla Juventus. [...] Club con il quale non ha chiuso la sua esperienza in maniera positiva. Rapporto mai nato con Allegri e poche prestazioni da ricordare. [...]

Anche per Soulé la partita di domenica sarà un tuffo nel passato. [...] Con la maglia bianconera ha trovato sia l'esordio in Serie A che il primo gol. Nessun veleno o voglia di rivalsa, ma ha solamente il pensiero fisso di sbloccarsi all'Olimpico. [...] I primi mesi sono stati difficili, ma grazie ai consigli di Ranieri adesso si vedono finalmente di risultati. [...] Senza Dybala dovrà essere lui a regalare 'joya' ai tifosi. Le sue prestazioni contro le big del campionato sono state tutt'altro che eccezionali. [...] L'asse argentino è carico, anche senza il compagno con più qualità.

(Il Messaggero)