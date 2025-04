Ora Vitali può essere promosso Ceo

Da avvocato della società a Ceo, passando per la carica formalizzata a gennaio di responsabile amministrativo. Lorenzo Vitali potrebbe ora completare un cursus honorum eccellente all'interno della Roma. Potrebbe essere lui, molto presto, a ricevere l'incarico ufficiale dal Cda e diventare dunque amministratore delegato (Ceo, all'inglese). Di fatte già esercita il ruolo da settembre, quando Lina Souloukou ha lasciato Trigoria a seguito del controverso esonero di De Rossi. E' sempre lui, l'avvocato a rappresentare Friedkin negli uffici della Lega: tutti i principali dirigenti della Serie A lo hanno individuato come interlocutore. Compare nelle foto da cerimonia in cui il calciatore di turno firma il nuovo contratto. E anche nelle riunioni istituzionali per lo stadio di proprietà, il cui progetto definitivo sarà presentato a breve. Vitali non manca mai insieme alla dottoressa Bernabé. (...)

(corsport)