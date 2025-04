Olimpico sold out: con la Fiorentina sarà il dodicesimo

Roma-Fiorentina è a un passo dall'ennesimo sold out. La vittoria di San Siro ha dato l'impennata d'entusiasmo decisiva in vista della sfida da Champions di domenica alle 18. Ieri sono stati polverizzati tutti i settori dell'Olimpico che si prepara al 12° tutto esaurito stagionale (il 69° dell'era Friedkin). [...] La squadra, invece, tornerà ad allenarsi domani per preparare la sfida alla Viola dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri. Da valutare il ritorno in gruppo di Nelsson, mentre gli altri (fatta eccezione per Dybala) saranno tutti a disposizione.

(gasport)