Olimpico, il big match delle curve: si sfidano le coreografie segrete

Che si tratti di un telone da srotolare sulle teste dei tifosi o di diecimila cartoncini da issare in aria per comporre una scritta: è nel frangente di un attimo che si vince il derby del tifo. [...] Dagli anni '70 a oggi le due curve si sono esibite in centinaia di coreografia belle da togliere il fiato. Una partita nella partita che nessun tifoso vorrebbe mai perdere, al pari del match vero e proprio. [...] La parola d'ordine per vincere il derby del tifo è sempre stata "segretezza".

"Meno gente ci lavora, meglio è", spiega un vecchio tifoso della Roma, tra gli autori dello spettacolo che animò la Sud nel derby del 27 novembre 1994. Non appena Giannini e Signori fecero il loro ingresso in campo la curva fu ricoperta da seimila cartoncini color rosso e arancio a incorniciare 10 strisce di stoffa, lunghe 40 metri e larghe 28 ciascuna, che componevano lo stemma societario. [...] In campo uno striscione ammoniva: "C'è solo l'As Roma". E quel giorno vinse 3-0, con Carletto Mazzone che a fine partita correva sotto la Sud con i pugni al cielo. Il mister volle abbandonarsi all'abbraccio con la sua gente prima di rilasciare le interviste. [...]

(la Repubblica)