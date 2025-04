Ndicka assicura: «Non è mai rigore». Festeggia anche Dybala: «Siete forti»

Brilla la stella di Soulé a San Siro. Dopo il gol contro la Lazio e l'assist decisivo con il Verona, Matias ha mandato al tappeto l'Inter e si gode il premio di migliore in campo. Un cambio di passo nel 2025 dove ha realizzato .4 reti e due passaggi vincenti. (...) Nei giorni scorsi ha compiuto 22 anni ed ha festeggiato al meglio. (...) Dieci clean sheet sono arrivati con Rarieri in pan-china, anche grazie alle prestazioni di Ndicka e Mancini. L'ivoriano ieri è stato tra i migliori in campo e protagonista del contrasto con Bisseck nel finale: «È un duello d'area di rigore. Non si danno dei rigori così, è calcio per me. Lui è un difensore e lo sa». Evan - come Claudio - ha dedicato la vittoria ai sostenitori giallorossi che ieri non potevano essere presenti sugli spalti: «Siamo tutti contenti, per la classifica e per i nostri tifosi che non sono potuti venire qui. La corsa Champions? Ci sono ancora 4 finali. Mí piace scendere in campo ogni tre giorni e non mi piace aspettare. Per questo facciamo di tutto per andare in coppa. La settimana è lunga. Giocare per la Roma è un piacere». (...) Ha seguito la Roma da casa Dybala che ha dovuto annullare il viaggio a Milano per non perdere nessun giorno d'allenamento (ieri ha svolto terapie). Ma ha mandato un messaggio sui social: «Quanto siete forti». Mercoledì la ripresa.

(Il Messaggero)