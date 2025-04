Non c'è pace per il gruppo Quadraro, diventato uno dei più rappresentativi della Curva Sud. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, una molotov ha provocato un incendio nella sede del gruppo. La Digos di Roma, ora, sta indagando sull'accaduto che potrebbe anche non avere a che fare con il calcio. Il gesto, arriva poco dopo gli arresti per spaccio all'interno della Curva giallorossa, arresti che hanno poi colpito alcuni dei membri del gruppo Quadraro. [...]

(gasport)