Mile Svilar: "Scelgo Roma al 100 per 100"

CORRIERE DELLO SPORT - Mile Svilar, protagonista tra i pali della Roma in questa stagione, si racconta in un'intervista toccando temi caldi come il suo futuro in giallorosso, il rapporto con gli allenatori che si sono succeduti e la rincorsa a un posto in Champions League. Di seguito, le sue parole.

Non ha ancora firmato il rinnovo con la Roma e tante squadre la vogliono.

" Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c'è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più. "

Quindi resterà alla Roma anche nella prossima stagione?

" Io spero proprio di si. Io voglio che sia così al cento per cento e lo vuole anche la mia famiglia. Siamo felicissimi a Roma e alla Roma ".

(...)

Al Benfica non giocava quasi mai.

" Sì, ero secondo e a volte terzo portiere. Forse non ero pronto. Ma sono stato benissimo a Lisbona, ho esordito in Champions League, e sono convinto che l'esperienza mi abbia aiutato anche nell'approccio alla Roma. Diversamente avrei sofferto troppo il salto da casa mia all'Italia, dove si vive per il calcio. In Belgio non è così ".

Ma lei si sente belga o serbo?

" Difficile rispondere. La mia famiglia è tutta serba, non ho alcun parente belga, ma sono nato ad Anversa e ho tutti gli amici là. In Belgio ho conosciuto anche mia moglie ".

(...)

Torniamo a Roma. Anche questa scelta sembrava poco funzionale alla sua maturazione: per un anno e mezzo, solo panchina.

" Lo avevo messo in preventivo. E non ho niente contro Mourinho che aveva le sue gerarchie e preferiva puntare su Rui Patricio, tra l'altro un ragazzo top che mi ha aiutato anche dopo ".

Però nell'ultima partita di Mourinho a Milano giocò Svilar.

" Sì ma credo che se non ci fosse stato il cambio di allenatore la promozione non sarebbe stata definitiva ".

Quella è stata decisa da De Rossi.

" Daniele è stato l'allenatore più importante della mia vita. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me. Sin dalla prima settimana, quando mi comunicò che non avrei giocato ma che credeva in me. In sette anni nessuno mi aveva mai spiegato una decisione tecnica ".

Immaginiamo lo shock dopo la sua cacciata.

" Eh... Ma chissà, magari un giorno torneremo a lavorare insieme. Mi piacerebbe ".

Intanto Svilar è diventato il miglior portiere del campionato.

" Non è vero ".

Sì, che è vero.

" Io non penso mai ai confronti. Penso a migliorarmi giorno dopo giorno. Ho tanto ancora da imparare ".

Ma lei pensava di essere così bravo quando guardava gli altri giocare?

" No. Non è possibile stabilirlo se non giochi. Gli allenamenti sono una cosa, le partite un'altra. Ma anche oggi, credetemi, capitano giornate in cui mi sento all'altezza e altre in cui mi sento una pippa (dice proprio così, nda) ".

Hai mai pensato di lasciare la Roma?

" Mai, sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Al Benfica qualche volta ho pensato di cambiare, qui no ".

(...)

Adesso la Roma è lanciata in una fantastica rincorsa. La sfida alla Juve cosa significa?

" È una partita importantissima. Sarà difficile da preparare, perché loro hanno cambiato da poco allenatore. Tudor può aver dato la scossa, come sempre dopo le svolte tecniche. È successo anche a noi, no? ".

La svolta di Ranieri è stata epocale. Cosa è successo però fino a dicembre?

" Semplicemente non riuscivamo a esprimere le nostre qualità. Nel calcio a volte capita. Eppure ci impegnavamo tanto ".

La Roma andrà in Champions?

" Lo scopriremo tra qualche partita. Un passo per volta ".

È vero che voi giocatori avete chiesto a Ranieri di restare?

" Sì. Con lui abbiamo raggiunto un ottimo equilibrio nel lavoro quotidiano. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Non ci sarebbe bisogno di cambiare ancora ma dobbiamo rispettare la sua scelta, è giusto che si goda la pensione... ". (...)

Chi sarà il nuovo allenatore?

" Non ne ho idea ".