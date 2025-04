Milano a rischio: giù le mani da San Siro

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Ci sono cascati di nuovo. Quelli dell'ONMS o del CASMS ovviamente. Altro giro, altro divieto di trasferta in vista, questa volta in direzione Milano, per Inter-Roma del 27 aprile, gara in cui dovrebbero essere interdetti i romanisti residenti nel Lazio. Se confermata, porterà la Roma a giocare la sua sesta partita esterna del campionato senza il supporto del suo tifo. [...] Provvedimenti simili sono già stati presi a Napoli, Como, Bologna, Udine e Venezia. La decisione arriverà soltanto nel corso della prossima settimana. [...] Tra i tanti interrogativi una cosa è certa: gli occhi sono tutti puntati a Lazio-Roma di domenica, vero ago della bilancia in vista dell'Inter. All'andata l'impegno degli agenti di polizia aveva evitato ogni contatto o tensione tra i tifosi, a detta della questura. Eppure, qualche giorno più tardi, l'ONMS e il CASMS avevano punito severamente le due tifoserie, chiudendo ai residenti della nostra regione le trasferte a Bologna e Udine per i romanisti e quelle di Verona e Cagliari per i laziali. Insomma, se un derby terminato senza scontri né feriti e con un solo Daspo emesso aveva portato ad una simile decisione, l'idea che la partita di domenica possa essere il banco di prova per le sorti di Inter-Roma, non lascia troppo spazio alla speranza. [...]

