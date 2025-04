Mi fido di Claudio: conta solo vincere

Non sarà soltanto un derby e, come tutti sanno, non è una partita come le altre. E' un bivio importante, per la Roma ma anche per la Lazio, in chiave di classifica e di futuro: chi vince continua a stare nel gruppo di testa che sogna l'Europa. [...] Questi presupposti descrivono una partita nervosa, difficile per chi sarà in campo. E qui si passa alle formazioni, almeno quelle iniziali, considerando che i giallorossi, con Dybala fuori gioco, hanno abbastanza ricambi per tutta la durata della partita. Però Ranieri è davvero un antico romanista e, come me, avrà cominciato a vedere i primi derby negli anni '60, quando tutto era diverso, tranne l'intensità dello scontro in città. E allora penso di poter dire che in queste gare il carattere conta. [...]

Per me, Lorenzo Pellegrini deve giocare, non solo perché è il capitano, soprattutto perché, nonostante una stagione molto sfortunata, ha segnato nel derby d'andata e, ricordo, almeno altre due volte. Dunque, è un giocatore che non subisce la pressione biancazzurra (casomai quella dei suoi tifosi). [...] Per il resto c'è Claudio Ranieri che ci pensa e noi, visti i precedenti, ci fidiamo totalmente della sua guida. Conosce questo tipo di partite e vuole vincerle, di meglio non possiamo desiderare. [...] Per una volta, saremo in trasferta all'Olimpico, in minoranza, ma è stato per tutto l'anno così tato prodigo di risultati per la Roma che lo sentiremo per forza casa nostra e ci faremo sentire. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)