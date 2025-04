Mezza squadra è sotto esame

[...] La Roma di certo non farà a meno dei suoi pilastri, di quegli elementi imprescindibili che compongono lo scheletro della formazione titolare: Svilar, Mancini, N’Dicka, Angeliño, Koné e Dybala. A loro si aggiungono El Shaarawy e Paredes, che hanno rinnovato il contratto di un anno e resteranno salvo loro future decisioni, Pisilli e Soulé - entrambi il futuro della Roma -, più Rensch e Salah-Eddine. [...]

Poi ci sono sette giocatori che per un motivo o per un altro non sono certi di restare. Come Gollini, arrivato a gennaio per ricoprire il ruolo di vice Svilar e a secco di presenze. Sul suo futuro inciderà molto la voglia o meno di trovare una squadra che gli possa garantire un posto da titolare. Ma in bilico ci sono anche Celik - che ha diverse richieste e un contratto in scadenza a giugno 2026, Saelemaekers, il cui futuro andrà discusso col Milan, e Baldanzi che in un anno e mezzo ha dato pochi spunti interessanti. Si aggiungono Cristante, non per un discorso di utilità alla rosa ma di bilancio (guadagna tanto e può garantire un buon incasso) e Shomurodov che ha mercato. I casi più spinosi? Certamente Pellegrini, contratto in scadenza nel 2026 e nessun contatto per il rinnovo, e Dovbyk che con il suo rendimento altalenante non è incedibile qualora arrivasse un estimatore. [...]

Marin firmerà col Psg, Sangaré andrà a giocare in prestito, poi si cercherà squadra ad Abdulhamid. Torneranno nelle rispettive squadre invece Nelsson e Gourna-Douath. [...]

