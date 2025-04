Meno male che c'è il Derby, verrebbe da azzardare. Una botta di adrenalina pura per sopravvivere alla noia del "si dice", dei "ci sta" e dei "potrebbe", usati (sfruttati?) senza parsimonia da addetti ai lavori e ai livori per indovinare il nome del prossimo allenatore della Roma [...] La strategia di comunicazione di Casa Friedkin, del resto, è non comunicare. Ecco perché intorno alla faccenda stabilmente da prima pagina tutto continua a sembrare possibile, con il meglio e il peggio del lotto che vanno a braccetto facendosi, compiaciuti, l'occhiolino. [...] La scelta è molto vicina, ha sentenziato l'altro giorno Claudio Ranieri. Che, tradotto, significa: abbiamo già scelto. Mai dare qualcosa per scontato, però, quando ci sono di mezzo i silenzi dei Friedkin. [...] "Non parlo più di allenatori", ha sottolineato ieri Ranieri, dando così nuova linfa a tutto e tutti. Anche alla tesi che il nome buono non l'avrebbe fatto lui ma un altro (leggi Ghisolfi). Che se fosse vero (e pure se fosse vero il contrario) porterebbe a fine stagione a un affettuoso saluto. Ci sta, ovviamente. Meno male che c'è il Derby. Forse.

(M. Ferretti - Corriere della Sera)