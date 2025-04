Mancini: "Inter-Roma partita apertissima, Champions difficile ma possibile per i giallorossi. Nuovo allenatore? Vorrei Ancelotti"

IL MESSAGGERO - Amantino Mancini, ex calciatore di Roma e Inter, ha rilasciato un'intervista al sito del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato anche del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma domenica alle ore 15. Ecco le sue parole.

Quale è il ricordo più bello che hai con la Roma e con l'Inter?

«Con la Roma ho vissuto tanti bei momenti, penso che i trofei che ho vinto rimarranno per sempre nella mia memoria, così come il gol di tacco nel derby contro la Lazio e anche quello contro il Lione in Champions. Questi momenti non li dimenticherò mai. Con l'Inter invece ricordo con grande gioia lo scudetto vinto nella stagione 2008/2009».

Come è avvenuto il tuo trasferimento dalla Roma all'Inter? Si è rivelata una scelta giusta?

«In quel momento ero forse l'unico giocatore che poteva essere venduto per permettere alla Roma di fare cassa. La società viveva un momento molto delicato a livello economico e quindi è stata una cessione normale e molto tranquilla».

Inter-Roma può decidere tanto nella corsa scudetto e in quella Champions, chi vedi favorito domenica?

«Assolutamente si, Inter-Roma può decidere la corsa scudetto ma anche un posto in Champions. Spero che la Roma possa ottenere questo traguardo del piazzamento in Champions. Sono due squadre che stanno giocando bene, anche se l'Inter sta avendo un calo fisico. Entrambe hanno davanti un obiettivo importante, i nerazzurri lo scudetto, i giallorossi la zona Champions. Sarà una partita apertissima».

La Roma di Ranieri ha possibilità di centrare il posto in Champions o sarebbe un miracolo? L'obiettivo realistico ad oggi qual è?

«Io vedo la Roma veramente in lotta netta per poter arrivare in Champions, la squadra è in crescita e ha avuto un netto miglioramento nel momento cruciale del campionato. Penso che lo può fare, è difficile perché ha un calendario pesante ma quello che la squadra sta facendo fino ad ora mi lascia ben sperare. Me lo auguro, un posto in Champions sarebbe davvero importante. Faccio il tifo per loro».

Chi ti piacerebbe vedere sulla panchina della Roma il prossimo anno per sostituire

Ranieri?

«Vorrei un allenatore di peso, tipo Ancelotti, un profilo che conosce l'ambiente e che ha vinto tantissimo in carriera. Bisogna aspettare, la Roma ora deve concentrarsi sul finire bene questa stagione e poi ci sarà tempo per pensare al prossimo allenatore».

