Ma Ranieri a San Siro non vince da 17 anni. Poi 3 pareggi in 9 sfide

Inter-Fiorentina-Atalanta-Milan. Le prossime 4 partite, in attesa di chiudere sul campo del Torino, decideranno il futuro (europeo o no?) della Roma. Sono 4 scontri diretti, per una squadra che finora ne ha vinto solo uno su 12: il 2-0 nel derby d'andata. La classifica dei big match tra le prime 9 parla chiaro: la Roma ha conquistato appena 9 punti, solo il Milan (8) ha fatto peggio. [...] Ma da quando è tornato sulla panchina giallorossa il tecnico di Testaccio sarebbe 3°, in piena lotta per lo scudetto: Inter 46, Napoli 45, Roma 44 [...] Dopo un 2-1 con la Juventus nel 2008, firmato da Camoranesi e Trezeguet, in 9 sfide al Meazza ha ottenuto solo 3 pareggi. Tra queste 9 partite ci sono anche le "giocate" con la Roma: conquistò un 1-1 nel 2009, con una zuccata di Vucinic, e un altro nel 2019, con un destro a giro di El Shaarawy ma in mezzo subì 3 ko. [...]

(Corsera)