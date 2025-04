Ma il 10 maggio le due società parteciperanno a Roma Cura Roma

Pulizia e decoro dalle strade ai parchi passando per piazze e aree verdi. E' "Roma Cura Roma - Tutta mia la città", la grande iniziativa di retake del Campidoglio arrivata alla quarta edizione. Appuntamento per sabato 10 maggio con un evento che chiama all'azione i cittadini di tutti i municipi per scendere in campo e prendersi cura della Capitale.

Più di mille gli interventi e 400 le associazioni degli anni scorsi - come Agesci, As Roma, Ss Lazio, Sant'Egidio, Caritas, Marevivo - insieme a scuole e 20mila volontari. Una manifestazione che, soprattutto nell'anno giubilare, intende coinvolgere l'intera cittadinanza, comprese le realtà religiose, per il bene di Roma e il recupero del decoro urbano, obiettivo dichiarato dell'amministrazione Gualtieri dopo i cantieri dell'Anno Santo. [...]

(la Repubblica)