Lungotevere e Tor di Quinto, chiuse le strade per l'Olimpico

Le prime bonifiche ieri sera. Come i presidi attivi dall'altra notte. L'area attorno e interna allo stadio Olimpico super vigilata - con il potenziamento delle telecamere di servizio, anche quelle del Comune e la ricerca di armi improprie nascoste dai teppisti in previsione di scontri - in attesa del derby Lazio-Roma alle 20.45 di oggi. [...] Come annunciato dall'Agenzia per la mobilità dalle 8 di oggi via tutti i veicoli in sosta fra viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, e ancora da largo, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, viale Antonino da San Giuliano, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia [...] e il parcheggio in via Orti della Farnesina. [...]

Dalle 16:30 invece al via le chiusure alla circolazione: viale Tor Di Quinto, [...] lungotevere Diaz, [...] ponte Duca d'Aosta, lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan, e anche piazzale Maresciallo Giardino. In pratica una grande zona rossa, tutta pedonale, presidiata dalle forze dell'ordine. [...] Come sempre previsti due percorsi di accesso all'Olimpico per evitare per quanto possibile incroci pericolosi fra tifosi giallorossi e biancocelesti. [...]

(corsera)